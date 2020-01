Depuis plusieurs heures, le nom de Karl Toko-Ekambi est associé à l’Olympique Lyonnais. La presse espagnole avançait d’ailleurs ce mercredi que le joueur de Villarreal était pour un retour en Ligue 1, lui qui a évolué à Angers. Présent ce mercredi lors de la cérémonie des vœux 2020 de l’OL, Jean-Michel Aulas a confirmé cette piste, mais n’a pas donné de bonnes nouvelles.

« On a des nouvelles concernant Toko-Ekambi et ce ne sont pas des bonnes nouvelles », a déclaré le président des Gones ce mercredi. Mais le club rhodanien est sur une autre piste, comme l’a également déclaré l’homme fort de l’OL : « Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne mais pour une autre opération. »