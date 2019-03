RTL vendredi, L’Equipe samedi, tous s’accordent à dire que Bruno Genesio va prolonger son contrat à l’OL. L’annonce doit être réalisée mardi soir après la demi-finale de Coupe de France par Jean-Michel Aulas. L’entraîneur doit signer un bail de deux ans plus une année en option en fonction des résultats obtenus. En attendant l’officialisation de l’information, le président lyonnais a tout de même jeté un trouble sur Twitter.

« L’article plein de sensibilité et d’infos ne correspond pas à la réalité de la situation. Comme évoqué avec tous les groupes de supporters, la décision relative à Bruno Genesio sera prise lundi soir par le comité de gestion qui est souverain et la tendance n’est pas obligatoirement celle qui est exprimée dans L’Equipe ce matin (dimanche). Il est important pour l’institution OL que tous les supporters, fans et sympathisants soient derrière l’équipe mardi (pour la demi-finale de Coupe de France contre Rennes, ndlr) pour aller enfin tous ensemble au stade de France. » Bruno Genesio est lui déjà au courant de la décision de son président.