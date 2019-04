Bruno Genesio en partance, l’Olympique Lyonnais se cherche activement un nouvel entraîneur. Aujourd’hui, deux noms reviennent avec insistance : Laurent Blanc et José Mourinho. Mais s’il a déjà fait savoir qu’il aimerait embaucher le Portugais, Jean-Michel Aulas ne se montre pas très optimiste quant aux chances d’arriver à ses fins dans ce dossier.

« Mourinho me plait beaucoup, mais lui aussi doit être heureux (à l’idée de venir à l’OL). Pour le moment, je pense que nous n’avons pas plus de 10% de chances d’attirer le Special One », a-t-il déclaré à Tuttosport.