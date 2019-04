Annoncé tout proche de Liverpool l’été dernier, Nabil Fekir n’a finalement pas atterri en Angleterre et est resté à l’Olympique Lyonnais. Mais encore une fois, alors que la fin de saison approche, l’avenir de l’international français est flou, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2020. Ce qui est cependant certain, c’est que le natif de Lyon ne décidera plus de son avenir avec Jean-Pierre Bernès. Ce dernier, qui était l’agent de Nabil Fekir, est en effet revenu sur la fin de sa collaboration avec le joueur. « J’ai terminé mon contrat le 17 avril. (...) C’est un choix qu’il a fait. Il trouvera sûrement un autre agent », a expliqué Bernès sur Europe 1.

L’agent de joueurs a profité de ce passage à la radio pour développer un peu plus ses dernières relations avec le capitaine des Gones : « c’est comme dans toutes les relations humaines, de temps en temps, il peut y avoir des divergences de vues sur un avenir, ou sur un comportement. » Enfin, Jean Pierre-Bernès a fait une petite confession. « Compte tenu de mon expérience dans le métier d’agent, je n’ai pas la science infuse, mais j’ai peu de chances de me tromper sur des projections de carrière ou sur des attitudes qu’il faut avoir. Quand les joueurs veulent changer d’orientation, la carrière, souvent, elle part en biberine », a-t-il conclu, sans parler précisément de Nabil Fekir.