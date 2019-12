Face au Stade Rennais, l’OL effectue un début de match à l’image de son début de saison, très poussif et franchement pas convaincant (rencontre à suivre en live commenté ici). Pire encore, les soucis physiques s’accumulent encore et encore.

Après que Depay se soit fait strapper le genou gauche sur le bord de la touche (il est revenu sur le terrain), Jeff Reine-Adélaïde a dû lui sortir sur blessure. Le milieu de terrain lyonnais semble s’être blessé tout seul au genou droit et a dû céder sa place à Traoré. On en saura plus après la rencontre.