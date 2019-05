Jason Denayer forfait, Bruno Genesio a titularisé Jérémy Morel dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. Le défenseur n’avait plus joué avec les Gones depuis le 24 janvier dernier, lui qui a été notamment blessé. L’ancien joueur de Lorient était forcément ravi de retrouver les terrains alors qu’il va vivre un été agité entre la CAN et son avenir à régler (son contrat à Lyon prend fin).