Recruté par l’Olympique Lyonnais l’été dernier à Flamengo contre 8 M€, Jean Lucas (21 ans) est un pari sur l’avenir et surtout l’une des premières recrues estampillées Juninho, le nouveau directeur sportif des Gones. D’ailleurs, le milieu de terrain brésilien raconte comment se sont passés ses premiers échanges avec l’ancienne gloire de Gerland. Un moment qu’il n’est pas près d’oublier.

« Quand j’ai appris l’intérêt de Lyon, Juninho m’a téléphoné et j’en étais presque effrayé. J’ai demandé : qui est-ce ? et il m’a répondu : c’est Juninho. Je n’arrivais pas à croire que je parlais avec lui. Pour moi, c’était le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. il a continué en me disant qu’il me suivait depuis une certain temps, qu’il m’appréciait et qu’il me voulait à Lyon. Donc je suis venu en France et je suis très heureux », a-t-il déclaré dans un entretint accordé à FOX Sports Brasil, en ajoutant que Bruno Guimarães est un « excellent joueur qui va beaucoup aider l’équipe » et que son entente avec lui sur le terrain viendra « naturellement au fil des jours. »