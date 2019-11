Cela a été l’une des grandes questions du mercato lyonnais : Juninho va-t-il dénicher une pépite au Brésil ? Le dénommé Jean Lucas a certes été recruté mais pour l’instant, il est cantonné à un rôle de remplaçant. Le savoir-faire et l’expérience de Juninho serviront-elles à flairer la bonne affaire au cours du prochain mercato ? Le directeur sportif, invité sur OL TV, a répondu sur le sujet de l’exploitation de la filière brésilien.

« Quand j’étais au Brésil, j’ai pensé à Richarlison, aujourd’hui à Everton, pour Lyon à l’époque. Arthur, aujourd’hui au FC Barcelone, aussi. Au Brésil, il faut arriver au bon moment. Aujourd’hui toutes les places extracommunautaires sont prises. Il faut savoir s’imposer à ton poste. On est en train de discuter par rapport à ça. Il y a des pistes, il y aura toujours des pistes au Brésil. Florian Maurice fait un superbe travail, il amène des joueurs, on vend beaucoup plus cher. C’est un spécialiste. (…) Mais aujourd’hui, de toute façon, on n’a plus de place pour les extracommunautaires. (… ) Je travaille pour amener un jour un espoir brésilien à Lyon qui deviendra un grand joueur », a confié le directeur sportif de l’OL. Qui diffuse donc beaucoup d’espoir aux supporters rhodaniens.