Son arrivée dans la capitale des Gaules était très attendue, il a désormais posé ses bagages. Dix ans après avoir quitté l’Olympique Lyonnais pour poursuivre sa carrière à Al Gharafa, le milieu de terrain Brésilien Juninho (44 ans) retrouve la formation rhodanienne.

Une arrivée en fanfare pour l’ancien joueur de Vasco de Gama et des New York Red Bulls puisqu’il va occuper le poste de directeur sportif et travaillera en collaboration étroite avec le nouveau coach des Gones Sylvinho. Il a été accueilli à l’aéroport par le président lyonnais Jean-Michel Aulas.