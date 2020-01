Après la victoire 3 à 0 de l’Olympique Lyonnais dimanche face au TFC, Juninho s’est présenté en zone mixte face aux journalistes. Le directeur sportif des Gones n’a pas pu échapper aux questions sur le mercato. Le Brésilien a évoqué la fin du marché hivernal et la possible venue d’un renfort défensif. Il en a aussi profité pour ouvrir la porte du groupe professionnel à certains jeunes talents made in OL.