Formé au FC Metz, Maxwel Cornet évolue depuis janvier 2015 à l’Olympique Lyonnais. Un club où l’ailier ivoirien a su s’imposer, lui qui a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues cette saison pour cinq buts et cinq passes décisives. Et comme la plupart des footballeurs, il y a un moment dans sa jeunesse qui a tout fait basculer. Dans un live Instagram organisé par RMC Sport, le joueur âgé de 23 ans est donc revenu sur cet événement particulier, avec un certain Julien Faubert.

« J’ai une petite anecdote. Quand Julien Faubert jouait à Bordeaux, il est venu faire un match à Metz. J’étais ramasseur de balles et j’étais comme un fou à l’idée d’être sur le terrain et de pouvoir donner les ballons aux joueurs. À la fin, il sort, enlève son maillot et me le donne. J’étais comme un fou ! Je lui ai fait un gros câlin et je lui ai dit "Merci tonton !" Je ne sais pas pourquoi je l’appelais comme ça. À ce moment-là, je me suis dit que moi aussi je voulais devenir footballeur professionnel, que moi aussi je jouerai à Saint-Symphorien et que j’aurai mon nom sur le maillot. (...) C’est un maillot qui m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses », a déclaré Maxwel Cornet à ce sujet.