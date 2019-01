Révélation de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Houssem Aouar était attendu au tournant cette année. Si le milieu de terrain a confirmé tout le bien que l’on pense de lui, il a connu une mise en route un peu plus compliquée. Dans les colonnes de Planète Lyon, le joueur formé à Lyon est revenu sur le sujet en indiquant qu’il s’était remis en question.

« Cette année, je ne m’attendais pas du tout à vivre un début de saison pareil car je voulais continuer sur ma lancée de 2017-2018. (…) Bon, j’accepte toutes les critiques, mais à mon avis, mes difficultés ont été limitées au match de Reims. (en août) Ce qui est important, en tout cas, c’est la remise en question qui a suivi. Je me suis en effet remis au travail directement, en me concentrant sur ce qu’il fallait corriger pour faire encore mieux, car je savais que cette saison, on allait attendre beaucoup, beaucoup plus de moi. Et les mêmes bons matchs que je réussissais l’année dernière deviendraient des prestations décevantes de ma part (sourires) »