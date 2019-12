Après sa mauvaise performance contre le LOSC mardi soir (défaite 1-0 au Groupama Stadium), l’Olympique Lyonnais a relevé la tête ce vendredi. Opposé au Nîmes Olympique au Stade des Costières dans le cadre de la 17e journée, les Gones ont renoué avec la victoire (4-0), eux qui ont évolué une bonne partie de la rencontre à onze contre neuf. Après le match, Rudi Garcia a donc livré ses premières impressions sur Canal + Sport : « ça permet de repartir de l’avant. On voulait absolument repartir sur une victoire et puis on fera tout pour battre Rennes à domicile pour pouvoir enchaîner. Ce n’est qu’en enchaînant les victoires qu’on va remonter au classement. On l’a fait que partiellement même si on avait à un moment gagner quatre matches sur cinq, c’est devenu quatre matches sur six avec la défaite contre Lille. Donc c’était important de faire un 5/7. »

L’ancien technicien de l’OM a ensuite poursuivi. « Je pense que Nîmes s’est pénalisé tout seul par excès d’engagement. J’espère que le point noir, ce n’est pas la blessure de Rafael parce que j’ai déjà perdu trois latéraux sur cinq et si c’est le quatrième, il va falloir être inventif mardi prochain. (...) Je trouve qu’on a fait un match intelligent. Il fallait absolument marquer le deuxième, ne pas s’exposer comme je l’ai dit à la pause sur des coups de pied arrêtés. Et après le deuxième, c’était plus simple mais on a été sérieux, on n’est pas tombés dans la provocation. On a su garder le ballon et trouver l’ouverture à quatre reprises à l’extérieur même si on a joué en double supériorité numérique », a déclaré Rudi Garcia. Rendez-vous désormais mardi au Groupama Stadium, avec un match très important contre le Zenit en Ligue des Champions pour la qualification en 8es de finale.