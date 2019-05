L’ère Genesio terminée, l’Olympique Lyonnais s’est remis à l’heure brésilienne pour démarrer saison 2019/2020. Avec le retour au club de Juninho (dans un rôle de directeur sportif) et l’arrivée sur le banc de touche de Sylvinho, les Gones misent sur un duo inédit pour retrouver le sommet du championnat de France. Arrivés ce week-end à Lyon, les deux hommes se sont brièvement confiés au média officiel de l’OL.

« Beaucoup d’émotions, depuis presque 10 ans maintenant. Pour le nouveau challenge, on sait que c’est un grand défi. Avec Sylvinho, ça va être un peu plus facile. C’est quelqu’un qui a pratiquement été formé en Europe. On est prêt à commencer à travailler, à connaître les joueurs. On a vraiment envie de commencer et d’aider l’OL à faire une meilleure saison que celle-là ». De son côté, Sylvinho a été plus sobre, mais tout aussi motivé. « Oui je suis prêt, je suis très heureux. c’est un beau défi ».