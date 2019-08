Buteur face à l’AS Monaco hier soir, Lucas Tousart a été l’un des hommes forts de la première réussie de Sylvinho en Ligue 1, grâce au large succès de l’Olympique Lyonnais (3-0). En zone mixte, le capitaine des Espoirs (18 sélections) a mis en avant la méthode du Brésilien, en revenant notamment sur ses consignes précises, délivrées tout au long du match à Louis II.

« Il nous a demandé de faire des petits ajustements sur le terrain, notamment sur nos positions. Il insiste beaucoup sur le fait que chacun a un rôle précis dans le pressing ou dans la sortie du ballon. C’est huilé (...) ça change, il y a beaucoup de travail sur le pressing et je pense qu’on sait tous ce qu’on fait sur le terrain. On insiste aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés, il y a beaucoup de buts qui sont inscrits sur ces phases et comme on le voit ce soir (vendredi soir, NDLR), ça nous permet de marquer le premier but », a expliqué le milieu de terrain. Après une pré-saison difficile, mais une première encourageante, il faudra encore quelques matchs pour se faire une idée de la réussite ou non du nouveau coach lyonnais. Une confirmation est attendue face à Angers, vendredi prochain (20h45), pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

