Le 27 janvier dernier, le transfert de Lucas Tousart (22 ans) de l’Olympique Lyonnais vers le Hertha Berlin était officialisé, pour un montant avoisinant les 24 millions d’euros. Mais le milieu défensif français, qui a déjà disputé 32 rencontres cette saison, va terminer l’exercice 2019-2020 avec le club rhodanien, qui a obtenu son prêt dans la foulée pour les six prochains mois. Souvent sujet aux critiques des supporters, notamment pour son style de jeu, l’international Espoirs tricolore assure ne pas y porter plus d’importance que cela.

« Quand on reste cinq ans au même endroit (il est arrivé à l’OL le 31 août 2015, ndlr), les choses changent, les regards aussi. On fait un métier exposé, et il y a la question de mon profil. Même si je fais une top saison, je ne serai pas aimé de tout le monde, parce que les gens veulent des joueurs qui marquent des buts et font une différence. Mon poste est peu mis en valeur et mon style de jeu est décrié, mais le plus important est ce que je pense, et ce que pensent les gens qui connaissent le foot. Les gens veulent des exploits, et moi j’essaie de récupérer des ballons et de jouer simplement. Même si j’ai des statistiques un jour ( 2 buts et 2 passes décisives en L1, cette saison), cela ne changera pas. Je sais comment ça marche, dans le foot et dans la vie », a confié Lucas Tousart dans une interview accordée au journal L’Equipe ce samedi. Pour rappel, Juninho, le directeur sportif de l’OL, avait déclaré à son arrivée, en mai 2019, que le milieu Français possédait un profil physique et costaud alors que l’OL avait besoin d’un joueur qui a du ballon.