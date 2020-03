L’Olympique Lyonnais a peut-être dit adieu au podium de la Ligue 1. Les joueurs de Rudi Garcia se sont en effet inclinés au stade Pierre-Mauroy face au LOSC (0-1), dimanche, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Les Gones accusent dorénavant un retard de 10 points sur le Stade Rennais, 3e du championnat. A l’issue de la rencontre, Lucas Tousart (22 ans) a livré son analyse de cette défaite à Lille.

« On s’est un peu fait bouffer dans l’entame de match, après c’est compliqué, l’équipe qui marque le premier but a de grandes chances de l’emporter. Après ils ont plus fermé le jeu et ils ont réussi à conserver le score, et ça s’est joué sur des détails », a déclaré le milieu de terrain tricolore dans des propos rapportés dans les colonnes du Progrès. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l’OL se confrontera à la meilleure défense de l’Hexagone, le Stade de Reims (vendredi, 20h45).