Pour se qualifier pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va devoir cravacher. Les Gones doivent terminer sur le podium de la Ligue 1. Sauf que les hommes de Rudi Garcia (56 ans) ont perdu, dimanche soir, sur la pelouse du LOSC (0-1), un match crucial dans la course à la C1. Les Lyonnais sont désormais 7es du championnat après 28 journées et comptent 10 points de retard sur le 3e, le Stade Rennais. Mais l’ancien entraîneur de l’OM ne désespère pas.

« On était en mode diesel. On a souffert du pressing de Lille sur les trente premières minutes. On a été un peu mieux sur la fin de la première période, avec une situation pour Toko Ekambi. On a surtout joué plus vertical, davantage vers l’avant en seconde période. Certes, on ne méritait pas de gagner, mais on aurait dû être capables d’égaliser. On a eu les situations pour cela, mais on n’a pas cadré (Guimarães, 70e, puis Traoré, 90e+2). Bien sûr, l’enchaînement des matches a pesé sur les organismes. Maintenant, il reste dix matches et trente points à distribuer. Dix de retard (sur Rennes), c’est beaucoup, mais tant que mathématiquement ce n’est pas terminé, cela reste possible », a lâché Rudi Garcia en conférence de presse d’après match. L’autre moyen de se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions, pour Lyon, serait de soulever la coupe aux grandes oreilles le 30 mai prochain...