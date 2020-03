En clôture de la 28ème journée de Ligue 1, le LOSC accueillait l’Olympique Lyonnais au stade Pierre-Mauroy. Un choc entre deux équipes à la lutte pour les places européennes en fin de saison. Vainqueurs du FC Nantes (1-0) le week-end dernier, les Dogues voulaient recoller au Stade Rennais au classement. Victorieux de l’AS Saint-Etienne (2-0) dimanche dernier, l’OL souhaitait recoller sur le peloton de tête. Pour cette affiche, Christophe Galtier alignait un 4-4-2 avec le duo Osimhen, Rémy en attaque. De son côté, Rudi Garcia optait pour un 3-5-2 et titularisait notamment Andersen et Toko Ekambi dans son onze.

La rencontre démarrait sur de belles bases avec Aouar qui décalait Toko Ekambi à l’entrée de la surface. L’attaquant camerounais tentait sa chance mais sa frappe était bien captée par Maignan (2e). Lille répliquait six minutes plus tard avec Ikoné qui se faufilait dans la défense lyonnaise avant de décocher une frappe vicieuse qui passait juste à côté (8e). L’ancien Parisien se distinguait une nouvelle fois sur un coup-franc bien enveloppé détourné en corner par Lopes (21e). Fort logiquement, le LOSC ouvrait le score juste après la demi-heure de jeu. Renato Sanches décalait sur la gauche Bamba dont le centre trouvait Rémy.

L’Olympique Lyonnais incapable de forcer le verrou

L’attaquant nordiste au point de penalty ajustait du plat du pied Lopes (1-0, 33e). Juste avant la pause, l’OL aurait pu égaliser. Bien décalé par Toko Ekambi, Dubois centrait pour l’attaquant camerounais qui ne trouvait pas le cadre (44e). Au retour des vestiaires, le LOSC manquait une belle opportunité d’inscrire le deuxième but. Ikoné récupérait le ballon et s’infiltrait dans la défense lyonnaise avant de décocher une belle frappe qui heurtait le poteau (51e). Un peu mieux dans le second acte, les hommes de Rudi Garcia frôlaient l’égalisation sur une volée de Guimaraes qui rasait le montant de Maignan (61e). Après l’heure de jeu, les opportunités se faisaient rares pour les deux formations.

Le LOSC essayait de verrouiller défensivement et essayait de planter quelques banderilles en contres. Dans les ultimes secondes, Traoré se faufilait dans la défense lilloise et décochait une frappe qui s’envolait dans les travées du stade Pierre-Mauroy (90+2). En toute fin de match, le LOSC manquait le break. Sur un contre, Sanches décalait Osimhen qui perdait son duel avec Lopes (90+3). Grâce sa quinzième victoire de la saison, le LOSC revenait à une longueur du Stade Rennais au classement. L’Olympique Lyonnais était relégué de son côté à dix longueurs du podium.

L’homme du match : Ikoné (7,5) : le milieu offensif lillois est insaisissable quand il est lancé balle aux pieds. Toujours dans la volonté de percuter et provoquer, l’intéressé voit sa frappe vicieuse flirter avec le montant de Lopes (8e). Très inspiré dans ses prises de risques, l’ancien Parisien voit son coup-franc dévié en corner par Lopes (21e). Dans tous les bons coups offensifs, sa frappe vient heurter le montant de Lopes (51e). Intéressant dans ses prises d’initiatives, il pêche parfois dans la finition. Remplacé à la 82e par Soumaré

LOSC

Maignan (5) : le portier nordiste n’a pas mis longtemps à rentrer dans son match. L’intéressé capte bien une frappe de Toko Ekambi (2e). Toujours concentré, l’ancien Parisien rassure sa défense par son charisme.

Celik (6) : le latéral turc démarre son match par quelques pertes de balle qui n’ont pas porté préjudice à son équipe. Capable de prendre le couloir, sa qualité de centre a mis en difficulté la défense lyonnaise. Sur le plan défensif, il laisse trop le loisir à son adversaire de prendre des initiatives à cause de son positionnement trop élastique.

Fonte (5,5) : sa mauvaise relance aurait pu être préjudiciable sur l’occasion de Dembélé (16e). Le défenseur portugais reste le leader incontesté de sa défense par sa sérénité et son expérience. Le champion d’Europe réalise une intervention importante devant Dembélé dans sa surface (49e).

Gabriel (5,5) : le défenseur central brésilien est solide dans les duels. Précieux dans la couverture quand les circonstances l’exigent. Même sous pression, le principal protagoniste défend debout et ne tergiverse pas dans ses choix. Moins à son avantage dans l’utilisation du ballon dans le second acte.

Bradaric (4) : le jeune latéral croate n’a pas eu le loisir de participer aux phases offensives de son équipe dans le premier acte. Il se fait complètement aspirer sur le décalage de Toko Ekambi pour Dubois (44e). Des difficultés sur le plan défensif notamment dans les duels.

André (6) : très présent dans les duels, l’ancien Rennais ne se cache pas sur le terrain. L’intéressé très présent sur le porteur, gratte beaucoup de ballons dans l’entrejeu. Son pressing permet au bloc de rester haut. Le milieu de terrain est indispensable à l’équilibre de son équipe.

Sanches (7,5) : le milieu portugais se distingue par son aisance technique et sa clairvoyance. Capable d’exceller dans le jeu court et dans le jeu long, sa vision du jeu lui permet d’orienter à merveille le jeu de son équipe. Son volume de jeu reste intéressant pour ses partenaires. Véritable rampe de lancement, l’international lusitanien se projette vers l’avant avec une facilité déconcertante. L’ancien joueur du Bayern aurait pu être passeur décisif pour Osimhen en fin de match (90+3).

Ikoné (7,5) : voir ci-dessus.

Bamba (7) : son entame a été plutôt discrète, mais l’ancien Stéphanois s’est vite repris. Par sa vitesse et sa qualité technique, il reste un sérieux argument pour son équipe. Son centre millimétré permet à Rémy d’inscrire le premier but lillois (1-0, 33e). Discipliné, il n’a pas rechigné au travail défensif. Une prestation sérieuse du numéro quatorze nordiste. Remplacé à la 90+2 par Reinildo

Osimhen (6,5) : menace constante pour la défense lyonnaise, l’attaquant nigérian est toujours capable de prendre la profondeur. Toujours en mouvement, le buteur lillois n’a pas toujours effectué les bons choix, mais il a travaillé pour le collectif. Il est capable de désarçonner n’importe quelle défense par son explosivité. Un véritable poison pour la défense rhodanienne. Le Super Eagle manque son duel en fin de match face à Lopes (90+3).

Rémy (6,5) : généreux dans l’effort, l’attaquant français n’a pas hésité à redescendre pour participer au jeu. Toujours en mouvement, l’intéressé combine bien avec ses partenaires. Récompensé par un but où il profite d’un excellent service de Bamba (1-0, 33e). Averti bêtement à la 45e. Sa belle activité le pénalise parfois dans le dernier geste. Remplacé à la 78e par Gaitan qui n’a rien apporté à son équipe

Olympique Lyonnais

Lopes (3,5) : s’il ne peut rien faire sur le but de Rémy (33e), le portier de l’OL a réalisé des arrêts importants (21e, 28e, 94e) et tentait de s’affirmer dans sa surface. Cependant, il a réalisé un match catastrophique au pied. Sur plusieurs relances, il a perdu le ballon et n’a pas aidé son équipe alors qu’il doit être l’initiateur des offensives.

Andersen (4) : son placement sur le but de Rémy (33e) vient résumer sa prestation. Malgré de trop faibles bonnes interventions, le Danois a été trop approximatif dans ses gestes et ne s’est pas montré rassurant dans la globalité de la rencontre. Ce n’est clairement pas son meilleur match avec l’OL.

Marcelo (3,5) : le Brésilien a eu beaucoup de travail face à la vivacité d’Osimhen. L’attaquant du LOSC l’a trop souvent éliminé. De plus, Marcelo s’est montré trop maladroit dans l’ensemble de ses interventions, il a commis plusieurs fautes évitables et perdu trop de ballons.

Denayer (4,5) : malgré des bons retours (2e, 45e), le patron de la défense lyonnaise a vécu un match très difficile à l’image de ses coéquipiers dans la charnière centrale. Illustration au retour des vestiaires avec l’action d’Ikoné qui éliminait trop facilement le capitaine de l’OL avant de toucher le poteau. Remplacé par Bertrand Traoré (68e), qui a tenté de créer des espaces et faire les différences, en vain. Dans les ultimes minutes, le Burkinabé avait la balle de l’égalisation au bout du pied mais sa frappe passait au-dessus de la barre de Maignan.

Dubois (4) : l’international français a tenté de tenir son rang ce soir même si le jeu ne passait pas le plus souvent par son côté. Bloqué sur son couloir droit, il n’a pas eu un réel impact offensif. Sur les seules fois où il a débordé, il a néanmoins été intéressant, notamment sur la grosse occasion de Toko Ekambi avant la pause.

Tousart (3,5) : le futur joueur du Hertha Berlin n’a pas eu le rôle impactant qu’il devait avoir dans l’entrejeu. Il a sa part de responsabilité sur le but lillois en première période en lâchant le marquage sur Loïc Rémy. Remplacé par Maxence Caqueret (79e), qui ne s’est pas distingué.

Guimarães (4) : pour son troisième match de Ligue 1, le Brésilien a été mis en difficulté. Il a été muselé dans l’entrejeu par ses homologues lillois et reculait trop souvent. En difficulté dans le jeu, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense aurait néanmoins pu inscrire son premier but sous les couleurs de l’OL mais sa reprise de volée à l’heure de jeu fuyait de peu le cadre.

Aouar (5) : le milieu de terrain lyonnais s’est montré très malin notamment sur des récupérations de balle (10e, 25e). Il tentait de s’illustrer et initier des phases offensives mais faisait face au très bon pressing lillois. Remplacé par Martin Terrier (62e). Il tentait d’apporter du rythme dès son entrée.

Cornet (4,5) : cantonné au poste de piston gauche ce soir, l’Ivoirien a été mis sous pression par un Zeki Celik très offensif, sur qui il a eu beaucoup de mal à défendre. Une relance dans l’axe récupérée par le LOSC a même failli coûter un second but à son équipe. Toujours pressé par ses adversaires, il n’a pas eu un apport offensif fructueux.

Dembélé (3,5) : auteur de trois réalisations sur les deux dernières journées, le troisième meilleur buteur de Ligue 1 a été beaucoup moins en vue ce dimanche soir à Pierre-Mauroy, voire transparent. Trop peu souvent sollicité, il n’a pas pas non plus été très efficace quand il avait l’occasion de se montrer.

Toko Ekambi (3,5) : s’il armait la première frappe cadrée du match, l’ancien joueur du SCO était trop esseulé avec Dembélé sur le front de l’attaque. De plus, il n’a pas toujours fait les choix justes et a été maladroit sur les quelques ballons exploitables, à l’image de son raté avant la mi-temps face au but.