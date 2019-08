La Ligue 1 est de retour ce vendredi avec l’affiche entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco (20h45). Pendant l’intersaison, le visage de l’OL a bien changé. Sylvinho a remplacé Bruno Genesio sur le banc et les Rhodaniens ont largement renouvelé leur effectif. Dans L’Équipe, Memphis Depay (25 ans) évoque la concurrence avec le PSG, qui s’annonce féroce cette année encore.

« On va tout donner, mais il faut être réaliste, le PSG a des moyens que nous n’avons pas. Il y a une différence de statut et d’expérience entre eux et nous », a déclaré l’international néerlandais (48 sélections, 16 buts). Pour rappel, les deux équipes se rencontreront le 22 septembre prochain au Groupama Stadium à l’occasion de la 6ème journée (21h).

