Si le début de saison de l’Olympique Lyonnais est plutôt compliqué, deux hommes parviennent toutefois à se distinguer sur le plan individuel. Avec respectivement 8 buts (tous en Ligue 1) pour Moussa Dembélé et 10 réalisations (7 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions) pour Memphis Depay, la paire offensive des Gones se porte bien. Interrogé en conférence de presse en marge du match de Ligue des Champions entre l’Olympique Lyonnais et Benfica (demain soir à suivre sur notre live commenté), ce dernier est revenu sur sa relation avec l’attaquant français tout en expliquant qu’ils peuvent faire mieux.