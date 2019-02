Quelques jours après son match nul et vierge face au FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions (0-0), l’Olympique Lyonnais se rend à Monaco dimanche soir pour y défier le club de la Principauté dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre au stade Louis-II, Bruno Genesio deva faire sans Nabil Fekir.

« Nabil nous a manqué forcément, il rend ses coéquipiers et l’équipe meilleure. Il a pris une béquille à l’entraînement et est très incertain pour demain », avait déclaré le coach lyonnais il y a quelques heures. Mais c’est désormais officiel. Trop juste, le capitaine de l’OL ne figure pas dans le groupe rhodanien et manquera donc ce match. Suspendu, Rafael est lui aussi absent, tout comme Amine Gouiri et Jérémy Morel, blessés.

Le groupe de l’OL :