La huitième journée de Ligue 1 débute ce samedi à 13h30 avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes. Actuellement sur une série de six matches sans victoire, les Gones sont attendus au tournant contre des Nantais qui réalisent un beau début de saison.

A domicile, Sylvinho opte donc pour son système préférentiel, le 4-3-3. On retrouve Anthony Lopes dans les cages. Le portier portugais est épaulé en défense par Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal. Jeff Reine-Adélaïde, Thiago Mendes et Houssem Aouar sont associés au cœur du jeu. Enfin, Moussa Dembélé peut compter sur Bertrand Traoré et Memphis Depay pour utiliser les couloirs.

De son côté, le FC Nantes d’organise en 4-2-3-1 avec Alban Lafont dans les buts. Dennis Appiah, Andrei Girotto, Nicolas Pallois et Fabio forment alors la défense. Le double pivot est constitué d’Abdoulaye Touré et Mehdi Abedi. Seul en point de l’attaque, Kalifa Coulibaly est soutenu par Samuel Moutoussamy, Cristian Benavente et Moses Simon.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Depay

FC Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Fabio - Moutoussamy, Touré, Abeid, Simon - Benavente, Coulibaly

