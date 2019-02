Kylian Mbappé renverse tout sur son passage ces derniers mois. Et ses adversaires sont admiratifs. C’est notamment le cas de Marcelo, défenseur central de l’Olympique Lyonnais. Au cours d’un entretien accordé à Goal, le Brésilien a avoué qu’il avait plus de mal à marquer le Parisien cette saison qu’un certain Lionel Messi !

« Les joueurs que j’ai affrontés récemment sont du top niveau. Mbappé m’avait donné énormément de travail quand j’avais joué contre lui cette saison. Messi n’a pas très bien joué (mardi, ndlr), mais Mbappé, au niveau de la vitesse et du placement lors des duels, a été le plus dur à gérer », a-t-il avoué avant de lâcher. « Je pense qu’il existe une grande possibilité pour qu’il devienne bientôt l’un des meilleurs au monde.Il a certains points à améliorer afin d’être au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo, mais il évolue très vite ». Le champion du Monde 2018 appréciera, la Pulga peut-être un peu moins.