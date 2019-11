Entre les blessures de Memphis Depay, Houssem Aouar et Thiago Mendes et la suspension de Fernando Marçal, ce sont quatre joueurs clés qui manquent à l’appel de Rudi Garcia pour le déplacement à Strasbourg (samedi, 17h30).

Pour compenser, le technicien passé par Dijon et l’OM a convoqué 19 joueurs, dont le roc défensif Mapou Yanga-Mbiwa, 19e homme contre l’OM et dont le dernier match remonte au 13 décembre 2017 (défaite 4-1 de l’OL à Montpellier, en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue). Maxence Caqueret et Amine Gouiri sont également du voyage.