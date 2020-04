Alors que le football français est à l’arrêt, les acteurs du monde professionnel doivent tâcher de se maintenir en forme dans l’optique de la reprise de l’exercice 2019-2020, aussi incertaine soit-elle à l’heure actuelle. En Ligue 1, les joueurs ont pris l’habitude de raconter leur nouveau quotidien. C’est ce qu’a expliqué Rafael, le défenseur de l’OL et ancien joueur de Manchester United.

« Je suis en famille, en appartement avec un peu de place pour pouvoir joueur avec les enfants. On a la chance aussi de pouvoir prendre le soleil dehors. Mais c’est difficile parfois, parce que mon fils de 6 ans voudrait toujours jouer au foot. Les enfants (sa fille a 8 ans, NDLR) font plus d’exercices et devoirs que quand ils vont à l’école, et je passe beaucoup plus de temps à suivre ça avec eux. Je m’entretiens aussi en faisant du sport, de la musculation, j’ai improvisé un petit espace dans le salon. Je joue aussi à la PlayStation en ligne avec mon frère, Fabio, qui est à Nantes, surtout à Call of Duty », a expliqué le latéral brésilien au cours d’un entretien accordé au Progrès.