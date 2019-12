La sixième et ultime journée de la Ligue des Champions a lieu ce soir et concerne notamment l’Olympique Lyonnais et le RB Leipzig dans le groupe G. Troisièmes, les hommes de Rudi Garcia ont besoin d’une victoire pour être assurés de rallier le tour suivant.

À domicile, les Gones se présentent dans un 4-2-3-1 assez classique dans lequel on retrouve Anthony Lopes dans les buts. Le Portugais est devancé par Kenny Tete, Joachim Andersen, Jason Denayer et Rafael. Le double pivot est constitué de Thiago Mendes et Lucas Tousart. Martin Terrier, Memphis Depay et Houssem Aouar évoluent en soutien de Moussa Dembélé.

De son côté, le RB Leipzig aligne un 4-4-2 avec Petar Gulacsi qui occupe le poste de gardien. Lukas Klostermann, Nordi Mukiele, Dayot Upamecano et Marcelo Saracchi constituent la défense. Amadou Haidara et Diego Demme sont associés au cœur du jeu tandis que Christopher Nkunku et Emil Forsberg prennent place dans les couloirs. Timo Werner et Yussuf Poulsen sont en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Rafael - Mendes, Tousart - Terrier, Depay, Aouar - Dembélé

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Mukiele, Upamecano, Saracchi - Nkunku, Haidara, Demme, Forsberg - Werner, Poulsen