La première demi-finale de la Coupe de France débute ce soir avec un duel passionnant entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal composent la défense. Placé sentinelle, Lucas Tousart est épaulé par Tanguy Ndombele et Houssem Aouar dans le cœur du jeu. Nabil Fekir soutient Bertrand Traoré et Moussa Dembélé en attaque.

De son côté, le Stade Rennais s’articule dans un 4-2-3-1 classique avec Thomas Koubek dans les buts. Le Tchèque peut compter sur Mehdi Zeffane, Gerzino Nyamsi, Mexer et Ramy Bensebaini en défense. Clément Grenier et Benjamin André forment le double pivot tandis que Benjamin Bourigeaud et Ismaïla Sarr prennent les ailes. Hatem Ben Arfa évolue en soutien de M’Baye Niang.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Tousart, Ndombele, Aouar, Fekir - Traoré, Dembélé

Stade Rennais : Koubek - Zeffane, Nyamsi, Mexer, Bensebaini - Bourigeaud, Grenier, André, Sarr - Ben Arfa - Niang