Cet été, l’Olympique Lyonnais a fait peau neuve. En effet, Juninho est devenu directeur sportif et Sylvinho a été nommé entraîneur. Ce dernier n’a pas fait long feu et a été remplacé par Rudi Garcia. Le Français a donc dû faire avec la présence d’un directeur sportif. Il en a dit un peu plus sur leurs relations ce jeudi en conférence de presse.