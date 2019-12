Pris à partie par certains supporters de l’Olympique Lyonnais à l’issue du nul contre Leipzig (2-2, 6e journée de Ligue des Champions) puis quelques heures plus tard par la compagne de son coéquipier Marcelo sur les réseaux sociaux, Anthony Lopes est-il affecté ? Rudi Garcia, interrogé en conférence de presse ce vendredi, a soutenu son portier.

« Antho, c’est un des joueurs importants du terrain, un super gardien, et du vestiaire. C’est un leader. À mes leaders, je leur demande de s’exprimer, à l’intérieur et en dehors du club. Il l’a fait, dans le vestiaire, le lendemain du match, pour expliquer qu’il faisait tout son possible pour que cela s’arrange », a-t-il expliqué.