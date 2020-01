L’Olympique Lyonnais a réalisé une première partie de saison mitigée. Le club présidé par Jean-Michel Aulas pointe à la 12e place de la Ligue 1 après 19 journées, mais reste à 7 points du podium, dont Rennes ferme la marche (3e). En Ligue des Champions, Rudi Garcia a réussi à qualifier son équipe pour les 8es de finale, où les Gones affronteront la Juventus de Cristiano Ronaldo. Mais la deuxième partie de saison se déroulera sans le capitaine de l’OL, Memphis Depay, ainsi que Jeff Reine-Adélaïde, tous deux gravement blessés au genou (ruptures des ligaments croisés). Face à ces deux absences longue durée et en pleine période de mercato hivernal, sans oublier le cas Marcelo à gérer, Rudi Garcia se retrouve forcément confronté à des questions concernant les transferts.

« La priorité, c’est de prendre un joueur offensif. Le milieu pouvait faire partie de ces priorités. Maxence (Caqueret) et Jean Lucas ont montré qu’on pouvait compter sur eux, donc il y a moins d’urgence dans ce secteur-là. Je fais confiance à Flo (Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement) et à Juni (Juninho, directeur sportif). Si on a des opportunités, il faudra les saisir. Sinon il faudra faire avec. On a une capacité à réfléchir à 100% sur ce plan-là. Ce qui comptera, c’est si un joueur arrive ou pas. J’ai un groupe à ma disposition. Personne ne peut sortir, mais personne n’est arrivé non plus. Moussa Dembélé ? Ça parlait beaucoup de lui, mais Moussa a démontré sur le terrain qu’il était capable de faire gagner l’équipe, il faut qu’il continue comme ça. Ça lui a fait du bien de couper. Aujourd’hui, il y a trop d’absents sur blessure pour laisser partir des joueurs. On le sait depuis longtemps en interne. Juni et Flo me tiennent au courant. On est voisins de bureau, on se parle tous les jours. Il n’y a pas de problème par rapport à ça », a déclaré l’ancien coach de l’OM en conférence de presse ce lundi. En attendant de voir une quelconque arrivée à Lyon, l’OL accueillera Brest mercredi pour une place en demi-finale de Coupe de la Ligue.