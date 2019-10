Pour sa première en Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n’a pas réussi à obtenir un succès face à Benfica, qui avait pourtant perdu ses deux premières rencontres. En conférence de presse, l’entraîneur des Gones a livré ses impression après la défaite 2 à 1. Il a commencé par évoquer la situation d’Anthony Lopes, coupable d’une terrible bourde.

« Nous avons été imprécis en première période. On a eu trop de déchets techniques. En deuxième mi-temps, on a été plus équilibrés. Je pensais qu’on était plus proches de gagner que de perdre ce match. On a quand même été capables de jouer avec de la personnalité. On a eu les meilleures occasions dans ce match. On perd sur une erreur individuelle, ça arrive. On est évidemment avec Anthony Lopes. Ça peut arriver de faire des erreurs. La rentrée de Thiago Mendes nous a permis d’avoir un équilibre au milieu, d’aller plus vers l’avant. Mais il faut que tous les joueurs soient à leur meilleur niveau pour remporter des matches, et certains joueurs ont besoin de retrouver de la confiance. »