L’Olympique Lyonnais connaît de nombreux pépins physiques ces dernières semaines. Une tendance qui commence à irriter Rudi Garcia, pourtant arrivé en cours de saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien rhodanien s’est interrogé sur ces blessures à répétition, expliquant sa recette pour tout changer.

« Ça fait au moins 7 blessures aux ischio-jambiers depuis le début de la saison. On cherche à comprendre pourquoi. On a du mal à récupérer entre les matchs. Au niveau de la préparation, on a peut-être manqué un peu de travail foncier, on est train de compléter ça. Ce n’est pas normal d’avoir autant de blessures musculaires. Les joueurs jouaient avec des petites blessures avant que j’arrive. Ça a changé », a-t-il expliqué. C’est dit.