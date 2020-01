Les têtes pensantes de l’Olympique Lyonnais ont annoncé la couleur avant la trêve. Suite aux nombreuses blessures ayant amoindri le groupe rhodanien, les Gones vont chercher à se renforcer lors du mercato hivernal. Des pistes ont-elles avancé ? Interrogé à ce sujet, Rudi Garcia n’a pas trop voulu en dire.

« Je ne suis pas très prolixe en la matière. J’ai un groupe, mon groupe doit savoir que je compte sur lui. Après les joueurs savent qu’on a eu des blessés, donc oui, on travaille sur ces postes. On cherche un joueur offensif et un latéral. C’est toujours un travail collégial. Le mercato de janvier est difficile, mais je crois qu’il y a eu de belles choses de faites à Lyon en janvier en termes de recrutement », a-t-il déclaré en conférence de presse.