Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis la mi-octobre, Rudi Garcia a accordé un entretien exclusif au Corriere dello Sport. Au cours de celui-ci, le technicien tricolore a déclaré sa flemme au club et à la ville.

« Qu’est-ce que je vais faire après mon passage à l’OL ? Si ça tenait qu’à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s’ils me demandent de partir, on verra », a-t-il rapporté. Une déclaration d’amour malgré une situation sportive qui n’est pas au mieux. L’ancien coach de l’AS Rome vit une saison très compliquée sur le banc rhodanien, en atteste la 11e place de l’OL en Ligue 1.