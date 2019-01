La 20e journée de Ligue 1 s’ouvre ce soir. Après la rencontre opposant le Stade Malherbe de Caen au LOSC (0-2, en cours), l’Olympique Lyonnais reçoit le Stade de Reims, au Groupama Stadium (20h45). Troisièmes, les Lyonnais avaient concédé un match nul à Montpellier avant la trêve (1-1). Ils ont depuis disposé du Bourges Foot (N3) en 32es de finale de la Coupe de France le week-end dernier (0-2). Le Stade de Reims est quant à lui installé en première partie de tableau (9e) mais n’a rapporté que deux succès de ses voyages cette saison. Les Champenois ont rejoint les 1/16es de finale de la Coupe de France en venant à bout du RC Lens dimanche dernier (2-0)

Pour cette rencontre de reprise, Bruno Genesio est privé de Gouiri, Rafael et Tousart. Il aligne un onze type au coup d’envoi, en 3-4-1-2 ; avec Lopes dans le but, une défense à trois composée de Marçal, Marcelo et Denayer. Sur les côtés, Mendy et Dubois sont titularisés, alors que le duo du milieu est aujourd’hui Ndombele-Aouar. Devant, Fekir évoluera sous Depay et Traoré. Côté rémois, David Guion propose lui un 5-4-1, avec Mendy dans le but, Foket, Engels, Abdelhamid, Mbemba et Konan derrière, la paire Romao-Chavalerin devant la défense, entourée d’Oudin et Cafaro. Chavarria est seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Ndombele, Aouar, Mendy - Fekir - Traore, Depay

Stade de Reims : Mendy - Foket, Endels, Abdelhamid, Mbemba, Konan - Oudin, Romao, Chavalerin, Cafaro - Chavarria