Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue débutent ce soir avec un duel alléchant entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. Principal concurrent du Paris Saint-Germain dans cette compétition, les Gones reçoivent une équipe accrocheuse qui a déjà gagné la compétition à deux reprises. Bruno Genesio opte pour un 3-5-2 qui a fait ses preuves avec Mathieu Gorgelin dans les cages et une défense composée de Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal.

Les rôles de pistons sont assurés par Kenny Tete et Ferland Mendy tandis que Pape Diop et Houssem Aouar se retrouvent dans le cœur du jeu. Nabil Fekir évolue en tant que meneur et soutient Martin Terrier ainsi que Memphis Depay. De son côté, Strasbourg poursuit dans un 3-4-3 avec Bingourou Kamara dans les buts et le trio Lamine Koné, Stefan Mitrovic, Pablo Martinez en défense. Kenny Lala et Anthony Caci se retrouvent dans les couloirs tandis que le milieu de terrain est occupé par Ibrahima Sissoko et Jonas Martin. Youssouf Fofana et Adrien Thomasson sont excentrés alors que Ludovic Ajorque est en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Gorgelin - Denayer, Marcelo, Marçal - Tete, Diop, Aouar, Mendy - Fekir - Terrier, Depay

Racing Club de Strasbourg : Kamara - Koné, Mitrovic, Martinez - Lala, Martin, Sissoko, Caci - Fofana, Thomasson, Ajorque