Rudi Garcia a remplacé il y a bientôt un mois un Sylvinho qui n’y arrivait décidément pas à la tête de l’OL. Malgré le départ du technicien brésilien, les résultats restent irréguliers, même si les Gones viennent d’enchaîner deux victoires de suite en Ligue 1. Critiqué pour ses prestations décevantes, Thiago Mendes (27 ans) ne sait pas ce qui a bien pu se passer en ce début de saison sous les ordres de son ancien entraîneur. A l’Equipe, l’ancien milieu de terrain lillois assure ne pas avoir compris.

« Ce n’est pas possible d’expliquer ce qui est arrivé (avec Sylvinho). Le manque de résultats met le feu, et dans ces cas-là, ça retombe sur l’entraîneur. Son travail est remis en cause et voilà, il a été démis de ses fonctions. Rudi Garcia est arrivé, le travail est différent, il a remis nos têtes à l’endroit : ce n’était pas possible d’être à deux points de la relégation. Lyon est un grand club, qui doit toujours viser la première partie du classement, le titre », ambitionne le joueur recruté pour 22 M€ cet été.