Suite de la 21e journée de Ligue 1 avec un affrontement entre l’Olympique Lyonnais (9e) et la lanterne rouge Toulouse, qui reste sur onze défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Pour ce match, Rudi Garcia laisse sa nouvelle recrue, Karl Toko-Ekambi sur le banc. Au coup d’envoi, il aligne un 4-3-3, avec Tatarusanu dans le but en l’absence de Lopes, blessé, une défense composée de Rafael, Marcelo, Denayer et Marçal. Au milieu, Caqueret, Mendes et Aouar sont alignés. Alors que devant, Terrier et Cornet, qui quitte son poste de latéral, évolueront aux côtés de Dembélé. À Toulouse, les recrues hivernales sont également de sortie. Dans le but, Lovre Kalinic est titularisé. En défense, le Norvégien Ruben Gabrielsen prend place dans l’axe, aux côtés de Bafodé Diakité. On devrait observer un milieu à cinq, avec le seul Aaron Leya-Iseka en pointe.

Les compositions d’équipes :

OL : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Caqueret, Mendes, Aouar - Terrier, Dembélé, Cornet

Toulouse FC : Kalinic - Moreira, Gabrielsen, Diakité, Sylla - Dossevi, Koné, Vainqueur, Sangaré, Boisgard - Leya Iseka