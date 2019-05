Déjà certain de terminer à la troisième place, l’Olympique Lyonnais se rend au stade des Costières ce vendredi pour y défier le Nîmes Olympique dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Bruno Genesio, qui va diriger son dernier match, va devoir faire sans plusieurs cadres.

Anthony Lopes, Jason Denayer, Rafael, Kenny Tete et Nabil Fekir sont en effet tous blessés. Enfin, Amine Gouiri et Lenny Pintor sont eux en sélection puisqu’ils vont disputer la Coupe du Monde U20. Les Bleuets débuteront d’ailleurs leur compétition samedi contre l’Arabie Saoudite.

Le groupe lyonnais :