Désormais consultant télévisé, Oliver Kahn a donné son point de vue sur la ZDF à propos de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real et le Bayern (2-1). L’ancien gardien a d’ailleurs été subjugué face au deuxième but madrilène : « Au moment où Madrid a marqué 1-2, la différence était faite : avec quelle brutalité et quelle froideur ils ont profité de cette opportunité. Bien sûr, il y avait une erreur individuelle grave de Rafinha, qui a perdu un peu ses nerfs. Il aurait pu passer le ballon à Ribéry, ça aurait été une meilleure option... Mais ce qu’a fait (Lucas) Vázquez au bon moment, c’est juste brutal. »

Il a aussi pointé du doigt la prestation de Robert Lewandowski transparent selon lui face aux Merengues : Lewandowski : dans des matches comme ça, on l’a vu trop peu. Cela vaut également pour Cristiano Ronaldo, bien qu’il ait marqué des buts dans des matches décisifs. Le Bayern a bien joué contre Ronaldo, le désactivant très intelligemment collectivement . Mais revenons à Lewandowski, il ne remplit pas ce statut qu’il veut avoir. Pour cela, vous devez écraser sans pitié.