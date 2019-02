L’Olympique de Marseille reçoit Amiens, dans son stade Orange-Vélodrome, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 (17h). Sur deux victoires de rang, les Olympiens tenteront de faire la passe de trois pour se rapprocher de la quatrième place. En face, mal en point, Amiens s’est imposé face à Caen lors de la dernière journée, après quatre défaites de rang.

Pour ce match, Rudi Garcia récupère l’intégralité de son groupe et aligne un 4-4-2. Mandanda est dans le but, alors que sa défense est aujourd’hui composée de Sakai, Kamara, Caleta-Car et Amavi. Morgan Sanson est préféré à Luiz Gustavo pour accompagner Maxime Lopez devant la défense. Sur les côtés, Thauvin et Ocampos tenteront d’apporter de la vitesse et de délivrer de bons ballons au duo Balotelli-Germain. Côté picard, Christophe Pélissier s’appuie sur le onze qui a battu Caen la semaine dernière, à l’exception de Ghoddos, remplacé par Pieters, qui permute avec Stiven Mendoza.

Les compositions d’équipes :

Le onze de Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Thauvin, Lopez, Sanson, Ocampos - Balotelli, Germain

Le onze d’Amiens : Gurtner - Krafth, Gouano, Lefort, Dibassy - Mendoza, Gnahoré, Monconduit, Pieters - Guirassy, Konaté