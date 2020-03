Entre Bouna Sarr et André Villas-Boas, tout roule ! Le polyvalent droitier adore son coach à l’Olympique de Marseille et ce dernier le lui rend bien. Interrogé en conférence de presse ce mercredi au sujet de leur relation, le technicien lusitanien s’est montré très élogieux à l’égard de l’ancien Messin, qu’il imagine comme l’un des leaders du groupe voire l’un des capitaines la saison prochaine.

« J’étais très content de lui donner le brassard l’autre jour, je trouve que c’est un leader, un leader calme, méritant par les efforts et son comportement. Si je ne me trompe pas, c’est le joueur le plus utilisé cette saison, aux deux postes. Il y a une relation de franchise entre nous deux. (...) Je l’apprécie beaucoup, il fait un travail irréprochable, il est charismatique dans le vestiaire. Je lui fais confiance pour la fin de la saison, il peut avoir une importance encore plus grande la saison prochaine, comme un des capitaines pourquoi pas », a-t-il lâché. Sarr appréciera.