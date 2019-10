Grand espoir du centre de formation à l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji (17 ans) va enfin pouvoir se faire sa place en équipe première. En effet, depuis plusieurs mois, le club phocéen cherchait à faire signer son premier contrat professionnel au jeune attaquant et selon André Villas-Boas, un accord pourrait être officialisé prochainement.

« Andoni (Zubizarreta) doit l’expliquer. Ils se sont vus avec son agent. Je crois qu’il y a un commun accord pour une prolongation. Évidemment, on doit laisser le petit aller jouer le mondial. Mais avec un effectif court, tu veux l’avoir prolongé et lui donner des minutes. Il y a des matches où je ne l’ai pas fait jouer parce qu’on n’avait rien à gagner, a expliqué l’entraîneur marseillais en conférence de presse. On n’avait pas d’intérêt à lancer un jeune joueur qui pouvait s’en aller. J’espère qu’on va arriver à un accord. J’espère que quand il reviendra, on, pourra le mettre plus dans le jeu. On veut profiter de ce talent à l’OM. Une réunion a été faite cette semaine. On est près d’un accord, passer de la parole au papier, c’est toujours plus difficile. »