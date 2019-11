À 29 ans, Kevin Strootman n’est plus franchement considéré comme un titulaire en puissance du côté de l’Olympique de Marseille. À tel point que son avenir sur la Canebière est sérieusement remis en question. Toutefois, André Villas-Boas a fait savoir ce vendredi en conférence de presse qu’il ne comptait pas spécialement se séparer du Batave. Et ce, pour deux raisons essentielles.

« Je ne sais pas. Le problème c’est que le mercato de janvier se comporte d’une façon interessante aussi. Les joueurs qui partent sont généralement ceux qui ne jouent pas. D’une, on a besoin de Kevin, et de deux, je pense qu’on n’aura pas d’offre pour lui. Le mercato, c’est toujours ouvert mais il y a les restrictions économiques pour le club à cause du fair-play financier. Vendre des joueurs pour vendre, ça ne sera pas le cas. En plus on a un effectif court et tout le monde est important ». Sauf revirement de situation, Strootman est donc parti pour terminer la saison à Marseille.