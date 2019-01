Lorsque l’Olympique de Marseille va mal, il est l’une des personnalités que les journalistes adorent contacter pour avoir son ressenti sur la situation de son club de coeur. Ancien président emblématique de l’OM, Bernard Tapie n’a donc pas échappé aux questions sur la crise sportive que traverse actuellement la formation olympienne. Et s’il n’a pas voulu se montrer très alarmiste, l’homme d’affaires a, en revanche, exprimé quelques doutes sur le choix de Rudi Garcia de repositionner Luiz Gustavo en défense centrale.

« C’est sûr qu’on ne comprend pas bien ce qui se passe. On peut tous se poser des questions. Moi, je n’en ai qu’une : quand on a la chance de posséder un des meilleurs milieux défensifs du monde (Luiz Gustavo), on ne le fout pas en défense centrale. Vraiment, je ne comprends pas », a-t-il déclaré au Parisien. A bon entendeur...