Retour gagnant pour l’Olympique de Marseille. Alors qu’il était suspendu pour deux rencontres suite à son carton rouge lors du match face à Montpellier fin septembre (1-1), Boubacar Kamara (19 ans) a fait son retour dans le onze de départ d’André Villas-Boas. L’international Espoir a fêté de la meilleure des manières sa titularisation en inscrivant le premier but de l’OM dans le match (3e) face à Strasbourg (2-0) en clôture de la dixième journée de Ligue 1.

Après le match, il s’est arrêté sur cette action et ce que son but représente pour lui. « Il (Kevin Strootman) m’a mis un très bon ballon, dans ma tête, je ne pensais qu’à frapper et c’est rentré. Il y avait toute ma famille, mon père dans le virage où j’ai marqué donc ça a une valeur particulière pour moi », a-t-il expliqué. Il s’agit là de son deuxième but en Ligue 1 après celui inscrit contre Bordeaux la saison dernière dans un Orange Vélodrome à huis clos (1-0 en février dernier).