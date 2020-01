Il y a quelques jours, on a appris que l’Olympique de Marseille aurait retiré l’offre qui avait été faite à Isaac Lihadji, en attente de son premier contrat professionnel. Dans la foulée, l’entourage du joueur avait réagi dans les colonnes de La Provence. « On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix ».

Courtisé par de nombreux clubs, dont le LOSC, le jeune footballeur n’a pas encore tranché. En conférence de presse ce mercredi, Boubacar Kamara, un autre minot, a été invité à donner son avis sur ce dossier. « C’est vrai que tous les joueurs lui ont dit de signer, qu’il était chez lui, qu’il avait une place à gagner. Il est maître de ses choix et de son destin. C’est à lui de prendre la décision. Comme c’est un jeune de l’OM, issu du centre de formation, ce serait beau qu’il rejoigne le groupe et joue. Il faut respecter son choix. »