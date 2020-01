En ce début de mardi après-midi, nous apprenions une véritable bombe : l’Olympique de Marseille retirait son offre de premier contrat professionnel pour son talentueux ailier Isaac Lihadji (17 ans). Visiblement, les Phocéens ont été lassés des tractations.

Évidemment, tout le monde rebondit sur la nouvelle et notamment La Provence qui nous offre les réponses de l’entourage du joueur. « On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix », a-t-on ainsi expliqué au quotidien régional. Isaac Lihadji est suivi par de nombreux clubs, dont le LOSC.