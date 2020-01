C’est le gros chantier qu’avaient sur la table Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta d’ici l’ouverture du mercato estival : faire signer un contrat professionnel à Isaac Lihadji. L’attaquant tout juste âgé de 17 ans est considéré comme le joueur le plus prometteur à être sorti du centre de formation marseillais ces dernières années. La dernière fois qu’il s’était exprimé à ce sujet fin octobre, le directeur sportif espagnol s’était montré plutôt rassurant : « on avance petit à petit. On a des éléments pour être optimistes. Mais après, il faut finir (le travail) ».

De son côté, André Villas-Boas attendait la signature de ce contrat pour faire jouer le joueur. « Mais j’attends la prolongation d’Isaac pour lui donner plus de temps de jeu. À Toulouse, on avait Isaac avec cette situation contractuelle et Marley (Aké, ndlr) qui est très bon. Donc j’ai préféré faire jouer Marley. Maintenant, je défends les intérêts du club. On attend le retour de son agent, je pense que c’est visible aussi qu’Isaac a des intérêts d’autres clubs. Je ne sais pas... », confiait-il en novembre, mettant au passage la pression sur ses dirigeants.

L’OM n’a pas voulu augmenter son offre

Mais tout porte à croire que Lihadji ne signera pas de contrat pro avec l’Olympique de Marseille. RMC Sport dévoile ainsi que le club phocéen s’est retiré des négociations, et Andoni Zubizarreta l’a fait savoir au joueur en cette journée de mardi. Les négociations difficiles avec son entourage et les exigences importantes de ce dernier ont ainsi poussé l’Olympique de Marseille à abandonner, le club considérant avoir déjà fait le nécessaire de son côté. Les deux parties étaient cependant toutes proches d’un accord avant le Mondial U17 disputé en octobre dernier.

L’international U17 devrait donc quitter Marseille dès la fin de la saison, et il ne manque pas de prétendants. Comme nous vous l’expliquions le 17 décembre dernier, plusieurs clubs européens d’un certain prestige comme le RB Leipzig, le Bayern, le Borussia Dortmund, la Juventus, le FC Barcelone, Arsenal, Tottenham et Valence ont déjà contacté l’entourage du joueur, en plus du LOSC, qui a même déjà offert un contrat juteux au minot. Lihadji aura donc le choix !